Чем заняться в столице в ноябрьские праздники

Увидеть первыми: "Ночь искусств" в столице посвятят театральным премьерам

С 3 по 4 ноября в рамках "Ночи искусств" в Москве состоится более 250 спектаклей, выступлений и перформансов.

В акции участвуют музеи и галереи, а также аэропорты и вокзалы. Например, в Шереметьево артисты будут читать Пушкина в сопровождении симфонического оркестра. Подробное расписание смотрите на сайте акции "Ночь искусств".

"У нас сразу несколько премьер в прекрасных театральных учреждениях. Спектакли и перформансы будут происходить не только на театральных площадках. Любой желающий может прийти и посмотреть вокзалы и аэропорты и, например, музей-квартиру Цветаевой", – рассказал телеканалу Москва 24 театральный режиссер Дмитрий Бикбаев.

В День народного единства москвичей приглашают на фестиваль. Всего около тридцати площадок. Главные – на площади Славы, Манежной и Революции. Там пройдут спектакли и перформансы, посвященные традициям и кухням регионов России. Гостям не только дадут попробовать, но и научат готовить главные блюда страны. Помимо этого, фестиваль пройдет в парках столицы и районах.

Турнир артистических команд "Арт-футбол-Россия" пройдет 3-4 ноября в манеже "Спартак". Он посвящен 90-летию со дня рождения вратаря Льва Яшина. В воскресенье пройдет отборочный тур. В нем сыграют 16 команд артистов из 12 регионов страны. В День народного единства состоится гала-матч, в котором сборная политиков и артистов "Росич-Старко" сыграет с командой "Лев Яшин", составленной из самых знаменитых российских и зарубежных вратарей. После матча пройдет концерт, на котором выступят Михаил Боярский, Александр Маршал, Денис Майданов и другие.

Также в столице проходит серия бесплатных экскурсий. Гидами выступают участники проекта "Гуляем по Москве". Вместе с ними горожане и гости столицы смогут побывать в усадьбе Останкино, саду Эрмитаж и Лефортовском парке. Продолжительность каждой из 30 прогулок составит примерно 2-2,5 часа. Проект предоставит на выбор несколько программ: серию о Серебряном веке русской поэзии, прогулку "Традиции веселья", цикл о московских бульварах, а также три новых направления.

