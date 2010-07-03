График работы "Почты России" изменится 3–4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отделения "Почты России" изменят график работы 3 и 4 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Круглосуточные столичные отделения 101000, 107241 и 121099 продолжат работать без перерывов и выходных. В День народного единства все остальные отделения будут закрыты. В воскресенье, 3 ноября, рабочий день в отделениях будет сокращен на один час.

5 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

В связи с праздником в столице пройдет фестиваль "День народного единства". В этом году праздничная программа развернется на 30 площадках, большинство из которых будет расположено в городских парках.

Согласно программе праздника, на улицах Москвы проведут порядка 300 творческих мастер-классов, ведущей темой которых станут национальные промыслы. Гостей ждут выступления творческих коллективов, старинные игры, ремесленные и кулинарные мастер-классы.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.

