Как изменится график работы госучреждений на ноябрьские праздники

Впереди жителей столицы ждут небольшие каникулы 2, 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. В связи с этим и многие государственные учреждения будут работать по скорректированному графику. Так, например, в столице ЗАГСы закроются только на один день, 4 ноября, тогда как отделения Пенсионного фонда России по Москве прекратят работу на все праздники. Рассказываем подробнее о графике работы госучреждений в столице во время ноябрьских праздников, а также об изменениях в движении пригородных электропоездов и о дорожных перекрытиях.

Выходной в графике работы центра "Мои документы"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для удобства москвичей центры государственных услуг "Мои документы" не будут работать только в День народного единства, 4 ноября. А 3 и 5 ноября учреждения откроются для посетителей в обычном режиме – с 8:00 до 20:00, кроме флагманских офисов и Дворца госуслуг на ВДНХ, которые работают с 10:00 до 22:00.

Однако пресс-служба учреждения обратила внимание на то, что специалисты других служб, которые размещаются в центрах госуслуг, в праздничные дни работают по собственному графику. Так, например, подразделения отдела по вопросам миграции МВД не будут работать 3 и 4 ноября. 2 ноября рабочий день продлится с 09:00 до 16:45.

ПФР уходит на праздники

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Если у москвичей остались какие-то дела в Пенсионном фонде, лучше их отложить до следующей недели. Все отделения организации в Москве закроются для посетителей 2, 3 и 4 ноября. Однако уже 5 ноября все отделения снова будут работать по обычному графику.

Свадьбе – быть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У москвичей, желающих заключить брак в период ноябрьских праздников, однозначно будет такая возможность. Во Дворце бракосочетания № 3 жители столицы смогут зарегистрировать отношения 3 и 5 ноября. Однако непосредственно в День народного единства, 4 ноября, учреждение работать не будет. Другие же ЗАГСы уходят на праздничные каникулы 3,4 и 5 ноября. Также в пресс-службе Управления записи актов гражданского состояния Москвы напомнили, что все ЗАГСы официально работают и по субботам, а значит, заключить брак можно будет и 2 ноября.

График работы почтовых отделений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Круглосуточные столичные отделения "Почты России" – 101000, 107241 и 121099 – продолжат работать без перерывов и выходных. Однако в других почтовых пунктах 3 и 4 ноября график работы изменится. В День народного единства отделения будут закрыты, а 3 ноября рабочий день на почте сократится на ровно на один час. В пресс-службе компании отметили, что уже 5 ноября все отделения войдут в обычный режим работы.

Перерыв в работе "Московского Транспорта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервисный центр "Московский транспорт" прервет свою работу только на один день – 4 ноября. 2, 3 и 5 ноября учреждения на Старой Басманной и улице 1905 года откроют свои двери для посетителей в обычном режиме – с 8 утра и до 8 вечера.

Дорожные перекрытия и парковки 4 ноября

Фото: transport.mos.ru

Также в городе будет затруднено движение из-за проведения демонстрации и митинга по случаю Дня народного единства. Таким образом с 11:00 до 19:00 4 ноября нельзя будет проехать по улице Маршала Бирюзова – от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова, и по улице Маршала Василевского – от площади Академика Курчатова до Щукинской улицы.



Фото: transport.mos.ru

Также с 11:00 до 18:00 ограничат движение в районе метро "Братиславская": от корпуса 3 дома 62 по улице Перерва до памятника "Солдату Отечества", расположенного по адресу: Люблинская улица, дом 157.

В то же время парковка в этот день в столице будет абсолютно бесплатной, в том числе и в центральных зонах, где стоимость стоянки составляет 280 рублей в час. Плату с водителей будут взимать только на плоскостных парковках со шлагбаумами – там 4 ноября продолжат действовать стандартные тарифы.

Праздничный график работы электричек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоит обратить внимание на то, что график движения всех пригородных электропоездов изменится в День народного единства. Как отмечается в сообщении пресс-службы ЦППК, в понедельник, 4 ноября, электрички будут следовать по воскресному расписанию. Напомним, актуальные график электропоездов всегда можно посмотреть на сайте компании.

Кроме того, с 1 по 5 ноября изменится стоимость проезда на ряд рейсов подмосковных экспрессов, курсирующих по следующим направлениям: Москва – Александров, Москва – Владимир, Москва – Калуга, Москва – Дубна, Москва – Рязань, Москва – Тула.

Канатная дорога будет работать дольше

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

В праздники изменит режим работы и Московская канатная дорога. 3 и 4 ноября жители и гости столицы смогут перебраться по воздуху от стадиона "Лужники" до Воробьевых гор и улицы Косыгина с 10 утра и до 11 вечера, тогда как 5 ноября канатная дорога будет доступна только с 16:00 и до 21:00. Суббота, 2 ноября, пройдет в обычном режиме работы.

Напомним, что ранее на Московской канатной дороге ввели новый график работы: с 16:00 до 21:00 – в понедельник, с 11:00 до 21:00 – в дни со вторника по четверг, с 11:00 до 23:00 – в пятницу, с 10:00 до 21:00 – в воскресенье, и с 10:00 до 23:00 – в субботу и праздничные дни.

Доступная в праздники медицина

Столичные медучреждения также скорректируют график работы в День народного единства. Таким образом, взрослые поликлиники 4 ноября откроются согласно графику праздничного дежурства – с 9:00 до 16:00. Выезд врача на дом будет осуществляться только до четырех часов вечера.

При этом график работы травмпунктов будет соответствовать графику взрослых поликлиник, за исключением тех учреждений, которые продолжат трудиться в круглосуточном режиме.

Для детей помощь будет оказываться на дому – с 9:00 до 15:00, а травматологические отделения откроют свои двери с 8 утра и до 10 вечера. График работы молочно-раздаточных пунктов – с 6:30 до 12:00.

Что касается женских консультаций, 4 ноября прием будут вести на базе одного из отделений округа согласно графику праздничного дежурства – с 9:00 до 16:00.

Дежурные аптечные пункты в поликлиниках 4 ноября откроются для посетителей с 9:00 до 16:00, а дежурные аптеки будут работать круглосуточно. При этом обособленные аптеки будут работать по графику праздничного дня – с 10:00 до 18:00.

