Как изменится график работы госучреждений на ноябрьские праздники

Впереди жителей столицы ждут небольшие каникулы 2, 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. В связи с этим и многие государственные учреждения будут работать по скорректированному графику. Так, например, в столице ЗАГСы закроются только на один день, 4 ноября, тогда как отделения Пенсионного фонда России по Москве прекратят работу на все праздники. Рассказываем подробнее о графике работы госучреждений в столице во время ноябрьских праздников, а также об изменениях в движении пригородных электропоездов и о дорожных перекрытиях.
Выходной в графике работы центра "Мои документы"
Для удобства москвичей центры государственных услуг "Мои документы" не будут работать только в День народного единства, 4 ноября. А 3 и 5 ноября учреждения откроются для посетителей в обычном режиме – с 8:00 до 20:00, кроме флагманских офисов и Дворца госуслуг на ВДНХ, которые работают с 10:00 до 22:00.
Однако пресс-служба учреждения обратила внимание на то, что специалисты других служб, которые размещаются в центрах госуслуг, в праздничные дни работают по собственному графику. Так, например, подразделения отдела по вопросам миграции МВД не будут работать 3 и 4 ноября. 2 ноября рабочий день продлится с 09:00 до 16:45.
ПФР уходит на праздники
Если у москвичей остались какие-то дела в Пенсионном фонде, лучше их отложить до следующей недели. Все отделения организации в Москве закроются для посетителей 2, 3 и 4 ноября. Однако уже 5 ноября все отделения снова будут работать по обычному графику.
Свадьбе – быть
У москвичей, желающих заключить брак в период ноябрьских праздников, однозначно будет такая возможность. Во Дворце бракосочетания № 3 жители столицы смогут зарегистрировать отношения 3 и 5 ноября. Однако непосредственно в День народного единства, 4 ноября, учреждение работать не будет. Другие же ЗАГСы уходят на праздничные каникулы 3,4 и 5 ноября. Также в пресс-службе Управления записи актов гражданского состояния Москвы напомнили, что все ЗАГСы официально работают и по субботам, а значит, заключить брак можно будет и 2 ноября.
График работы почтовых отделений
Круглосуточные столичные отделения "Почты России" – 101000, 107241 и 121099 – продолжат работать без перерывов и выходных. Однако в других почтовых пунктах 3 и 4 ноября график работы изменится. В День народного единства отделения будут закрыты, а 3 ноября рабочий день на почте сократится на ровно на один час. В пресс-службе компании отметили, что уже 5 ноября все отделения войдут в обычный режим работы.
Перерыв в работе "Московского Транспорта"
Сервисный центр "Московский транспорт" прервет свою работу только на один день – 4 ноября. 2, 3 и 5 ноября учреждения на Старой Басманной и улице 1905 года откроют свои двери для посетителей в обычном режиме – с 8 утра и до 8 вечера.
Дорожные перекрытия и парковки 4 ноября
Фото: transport.mos.ru
Также в городе будет затруднено движение из-за проведения демонстрации и митинга по случаю Дня народного единства. Таким образом с 11:00 до 19:00 4 ноября нельзя будет проехать по улице Маршала Бирюзова – от улицы Народного Ополчения до площади Академика Курчатова, и по улице Маршала Василевского – от площади Академика Курчатова до Щукинской улицы.
Фото: transport.mos.ru
Также с 11:00 до 18:00 ограничат движение в районе метро "Братиславская": от корпуса 3 дома 62 по улице Перерва до памятника "Солдату Отечества", расположенного по адресу: Люблинская улица, дом 157.
В то же время парковка в этот день в столице будет абсолютно бесплатной, в том числе и в центральных зонах, где стоимость стоянки составляет 280 рублей в час. Плату с водителей будут взимать только на плоскостных парковках со шлагбаумами – там 4 ноября продолжат действовать стандартные тарифы.
Праздничный график работы электричек
Стоит обратить внимание на то, что график движения всех пригородных электропоездов изменится в День народного единства. Как отмечается в сообщении пресс-службы ЦППК, в понедельник, 4 ноября, электрички будут следовать по воскресному расписанию. Напомним, актуальные график электропоездов всегда можно посмотреть на сайте компании.
Кроме того, с 1 по 5 ноября изменится стоимость проезда на ряд рейсов подмосковных экспрессов, курсирующих по следующим направлениям: Москва – Александров, Москва – Владимир, Москва – Калуга, Москва – Дубна, Москва – Рязань, Москва – Тула.
Канатная дорога будет работать дольше
В праздники изменит режим работы и Московская канатная дорога. 3 и 4 ноября жители и гости столицы смогут перебраться по воздуху от стадиона "Лужники" до Воробьевых гор и улицы Косыгина с 10 утра и до 11 вечера, тогда как 5 ноября канатная дорога будет доступна только с 16:00 и до 21:00. Суббота, 2 ноября, пройдет в обычном режиме работы.
Напомним, что ранее на Московской канатной дороге ввели новый график работы: с 16:00 до 21:00 – в понедельник, с 11:00 до 21:00 – в дни со вторника по четверг, с 11:00 до 23:00 – в пятницу, с 10:00 до 21:00 – в воскресенье, и с 10:00 до 23:00 – в субботу и праздничные дни.
Доступная в праздники медицина
Столичные медучреждения также скорректируют график работы в День народного единства. Таким образом, взрослые поликлиники 4 ноября откроются согласно графику праздничного дежурства – с 9:00 до 16:00. Выезд врача на дом будет осуществляться только до четырех часов вечера.
При этом график работы травмпунктов будет соответствовать графику взрослых поликлиник, за исключением тех учреждений, которые продолжат трудиться в круглосуточном режиме.
Для детей помощь будет оказываться на дому – с 9:00 до 15:00, а травматологические отделения откроют свои двери с 8 утра и до 10 вечера. График работы молочно-раздаточных пунктов – с 6:30 до 12:00.
Что касается женских консультаций, 4 ноября прием будут вести на базе одного из отделений округа согласно графику праздничного дежурства – с 9:00 до 16:00.
Дежурные аптечные пункты в поликлиниках 4 ноября откроются для посетителей с 9:00 до 16:00, а дежурные аптеки будут работать круглосуточно. При этом обособленные аптеки будут работать по графику праздничного дня – с 10:00 до 18:00.
Фестиваль "День народного единства" пройдет на 30 городских площадках