Схема движения изменится на нескольких улицах в ЦАО и ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения временно поменяется в районах Мещанский и Ново-Переделкино из-за реконструкции инженерных сетей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До 25 апреля 2020 года круглосуточные ограничения введут на нескольких участках в районе проспекта Мира – на улице Щепкина и в Больничном переулке.

С 18 ноября по 25 апреля будут поэтапно перекрывать один ряд на улице Щепкина – от дома 64, строения 2, до пересечения с Самарской улицей. Число полос движения сохранится за счет ликвидации парковочного пространства.

На участке от дома 68 на улице Щепкина до перекрестка с Напрудным переулком закроют две полосы. Автомобили смогут двигаться только по одному ряду в каждую сторону. Там же временно запретят парковку.

С 23 ноября по 20 декабря по очереди будут перекрывать несколько участков Боровского шоссе в районе одноименной станции метро и пересечения с Приречной улицей. Одновременно могут закрыть одну – две полосы.

До 25 ноября ограничено движение на участке Рязанского проспекта из-за строительства дома. Ограничение действует круглосуточно на участке возле дома 5.

А в период с 25 ноября по 20 декабря движение транспорта в районе дома 5 на Рязанском проспекте по шоссе Фрезер будет осуществляться по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

До 25 декабря из-за прокладки инженерных сетей ввели ограничение движения транспорта по участку улицы Академика Пилюгина. Речь идет об участке от дома 10, строения 1, до дома 1. Ограничение распространяется на одну полосу.

С 9 января по 25 апреля закроют одну полосу в Больничном переулке – от улицы Щепкина до улицы Гиляровского. Количество полос движения останется тем же из-за ликвидации парковочного пространства.

С 20 января по 25 апреля станет недоступна одна полоса на улице Гиляровского в районе пересечения с Больничным переулком. В это же время на участке от дома 54 на улице Гиляровского до перекрестка с Больничным переулком движение будет осуществляться по одной полосе с организацией права приоритетного проезда.