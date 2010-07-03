Движение на участке Рязанского проспекта ограничили до 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта по участку Рязанского проспекта ограничили до 25 ноября из-за строительства дома. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ограничение будет действовать круглосуточно на участке возле дома 5. В период с 25 ноября по 20 декабря движение транспорта по шоссе Фрезер в районе дома 5 на Рязанском проспекте будет осуществляться по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

Ранее сообщалось, что движение ограничено на нескольких полосах на Волоколамском шоссе. Там участок дороги перекрыли для реконструкции. Планируют расширить проезжую часть, построить эстакаду на пересечении шоссе с Походным проездом и реконструировать мост через реку Сходню. В скором времени здесь появится вылетная магистраль, которая поможет беспрепятственно попасть в город и уехать из него на другую скоростную дорогу.

