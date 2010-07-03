Наказание за продажу фальшивых билетов хотят ужесточить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут ужесточить ответственность за незаконную перепродажу и фальсификацию билетов на спортивные мероприятия. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Госдуму. Депутаты планируют обсудить повышение штрафов.

"Безусловно, будем с этим бороться. Будем законодательно ужесточать меры против нелегальной продажи", – сказал зампред комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Игорь Лебедев.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев отметил, что нынешние штрафы для спекулянтов не сопоставимы с незаконной прибылью мошенников. В Госдуме будут обсуждать размер денежного наказания.

На прошлой неделе в Москве сотни болельщиков не смогли попасть на матч Лиги чемпионов "Локомотив" – "Ювентус", поскольку купили поддельные билеты. Было зафиксировано 313 спорных ситуаций, с каждой из которых представители клуба попытались разобраться отдельно. Почти у 100 человек возникли проблемы с входом на арену, поскольку они приобрели билеты с рук. Еще около 120 зрителей купили фальшивые билеты на сторонних ресурсах и сайтах-клонах официального.

Президент Клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов подчеркнул, что такие случаи могут повториться уже на других крупных мероприятиях. Сейчас крупные штрафы за незаконную продажу билетов в России действуют в отношении матчей финального турнира Евро-2020.

Владимир Путин летом 2019 года подписал закон, по которому вводятся штрафы за продажу поддельных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Штраф может достичь 25-кратной стоимости входного билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для должностных лиц и предпринимателей предусмотрен штраф до 30-кратной стоимости билета (минимум 150 тысяч рублей). Юрлица заплатят от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Им также грозит административное приостановление деятельности до 90 суток.

