"Ювентус" договорился о переходе игрока "Локо" Алексея Миранчука – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Итальянский "Ювентус" достиг договоренности по переходу полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука.

Как сообщил портал Sport Mediaset, "Локомотив" намерен продать 24-летнего игрока, чтобы он не ушел в качестве свободного агента по истечении контракта летом 2021 года.

Кроме того, указывается, что в услугах игрока сборной России также заинтересованы петербургский "Зенит", испанский "Атлетико" и английский "Манчестер Юнайтед".

В то же время председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и агент игрока Вадим Шпинев опровергли информацию о согласовании трансфера.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". В его активе 33 гола и 42 результативных передачи в 207 матчах за клуб, передает RT.