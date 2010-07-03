Российские футболисты разгромили Сан-Марино в отборе Евро-2020

Фото: ФК "Зенит"/ТАСС/Вячеслав Евдокимов

Сборная России по футболу крупно обыграла команду Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Встреча в Сан-Марино завершилась со счетом 5:0. Голы забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

В параллельной встрече сборная Бельгии дома разгромила Кипра (6:1) и набрала 30 очков в группе. Россия вышла на турнир со второго места (24).

На чемпионате Европы россияне вновь встретятся с Бельгией. Еще одним соперником подопечных Станислава Черчесова станет Дания.

Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.