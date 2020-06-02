Матчи Российской Премьер-лиги возобновятся 19 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) приостановили 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза решил возобновить чемпионат с 21 июня.

По словам Чернышенко, особое внимание в России уделяется футболу и хоккею.

"Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе – сентябре", – подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест – это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности.

При этом первоначальная договоренность предусматривала пустые трибуны до конца сезона.

