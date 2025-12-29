Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 11:55

Спорт

Горнолыжный сезон стартовал на Воробьевых горах

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" в Москве предложил в текущем зимнем сезоне разнообразную и бесплатную программу активного отдыха для гостей с разным уровнем подготовки. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Для любителей горных лыж и сноуборда организованы групповые тренировки в будни. Профессиональные инструкторы помогут новичкам освоить базовые навыки, а спортсменам с опытом – отработать технику и повысить мастерство. Участие бесплатное, по регистрации на сайте", – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории доступна дорожка для игры в керлинг. Научиться правилам и попрактиковаться в этой игре можно с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни. Керлинг подходит как для индивидуальных занятий, так и для соревнований в командах.

В течение всего зимнего сезона в комплексе будут проходить спортивные мероприятия, включая Кубок чемпионов по сноуборду в параллельном слаломе, Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине "парный могул", спортивный карнавал среди горнолыжников и сноубордистов, а также другие фестивали для любителей активного отдыха.

Вместе с тем установлена льгота – участники спецоперации могут бесплатно заниматься на склонах Воробьевых гор по предварительной записи, также они получают скидку на аренду спортивного инвентаря.

Ранее сообщалось, что на Воробьевых горах открылся Большой лыжный трамплин. Сооружение возвели на месте устаревшего трамплина К-72, который был построен более 70 лет назад. Помимо трамплина, спортивный объект включает судейскую вышку и трехэтажный комплекс с раздевалками, медпунктом, помещение для хранения лыж и зону отдыха.

Читайте также


спортгород

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика