Горнолыжный сезон стартовал на Воробьевых горах

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" в Москве предложил в текущем зимнем сезоне разнообразную и бесплатную программу активного отдыха для гостей с разным уровнем подготовки. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Для любителей горных лыж и сноуборда организованы групповые тренировки в будни. Профессиональные инструкторы помогут новичкам освоить базовые навыки, а спортсменам с опытом – отработать технику и повысить мастерство. Участие бесплатное, по регистрации на сайте", – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории доступна дорожка для игры в керлинг. Научиться правилам и попрактиковаться в этой игре можно с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни. Керлинг подходит как для индивидуальных занятий, так и для соревнований в командах.

В течение всего зимнего сезона в комплексе будут проходить спортивные мероприятия, включая Кубок чемпионов по сноуборду в параллельном слаломе, Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине "парный могул", спортивный карнавал среди горнолыжников и сноубордистов, а также другие фестивали для любителей активного отдыха.

Вместе с тем установлена льгота – участники спецоперации могут бесплатно заниматься на склонах Воробьевых гор по предварительной записи, также они получают скидку на аренду спортивного инвентаря.

Ранее сообщалось, что на Воробьевых горах открылся Большой лыжный трамплин. Сооружение возвели на месте устаревшего трамплина К-72, который был построен более 70 лет назад. Помимо трамплина, спортивный объект включает судейскую вышку и трехэтажный комплекс с раздевалками, медпунктом, помещение для хранения лыж и зону отдыха.