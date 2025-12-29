Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 10:07

Спорт

46,9 тысячи москвичей занимаются лыжным спортом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве лыжным спортом занимаются 46,9 тысячи человек, а специализированная для этого инфраструктура насчитывает 443 площадки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

29 декабря – день рождения отечественного лыжного спорта. В эту дату состоялось торжественное открытие Московского клуба лыжников – официального объединения любителей этого вида спорта. В настоящее время лыжные гонки считаются одним из самых популярных зимних видов спорта, уступая лишь хоккею.

Приобщиться к лыжным гонкам все желающие могут в бесплатных секциях, которые организует столичный департамент спорта. Для детей в возрасте от 5 до 8 лет занятия проводятся на базе спортивного комплекса "Десна", расположенного по адресу муниципальный округ Щербинка, поселок Знамя Октября, дом 31, строение 3.

Для детей от 3 до 17 лет, а также отдельно для возрастной группы от 9 до 17 лет, тренировки проходят на лыжной трассе в районе Вороново по адресу поселок ЛМС, микрорайон Центральный, дом 40, строение 1.

Кроме того, для детей от 3 до 17 лет и для взрослых действует тренировочная группа в селе Кленово, которое входит в состав поселения Кленовского. Запись во все эти секции осуществляется через официальный портал "Московский спорт" в соответствующем разделе "Сервисы".

Вместе с этим лыжные гонки в столице активно развиваются и на профессиональном уровне. Специализированная подготовка спортсменов ведется в 4 учреждениях Москомспорта: Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования (ГБУ ДО) "Московская академия лыжных гонок и биатлона", ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы", центре спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта и ГБУ ДО города Москвы "Московская комплексная спортивная школа "Зеленоград".

В этих учреждениях под руководством 85 квалифицированных тренеров-преподавателей занимается 2 321 воспитанник, среди которых 18 человек имеют звание мастера спорта и один – мастера спорта международного класса.

Высокий класс подготовки московских лыжников находит свое подтверждение в их успешных выступлениях на всероссийских соревнованиях. По итогам 2025 года столичные спортсмены завоевали 18 медалей первенства России и 4 медали Кубка России. Москвичка Елизавета Маслакова, например, стала чемпионкой страны в масс-старте классическим стилем. Всего в этих соревнованиях московские спортсмены получили пять наград.

Поступить в спортивную школу на отделение лыжных гонок можно с девятилетнего возраста. Для этого нужно направить документы и пройти вступительные испытания, запись на которые доступна через функционал портала "Московский спорт".

Ранее сообщалось, что в лыжных гонках на юго-востоке Москвы приняли участие около 1 300 человек. Юным спортсменам предложили поучаствовать в забеге на 400 метров, подросткам – на 7,5 километра, а взрослым – на 7,5 и 11,1 километра. Всего было проведено 40 лыжных гонок.

Читайте также


спортгород

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика