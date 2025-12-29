46,9 тысячи москвичей занимаются лыжным спортом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве лыжным спортом занимаются 46,9 тысячи человек, а специализированная для этого инфраструктура насчитывает 443 площадки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

29 декабря – день рождения отечественного лыжного спорта. В эту дату состоялось торжественное открытие Московского клуба лыжников – официального объединения любителей этого вида спорта. В настоящее время лыжные гонки считаются одним из самых популярных зимних видов спорта, уступая лишь хоккею.

Приобщиться к лыжным гонкам все желающие могут в бесплатных секциях, которые организует столичный департамент спорта. Для детей в возрасте от 5 до 8 лет занятия проводятся на базе спортивного комплекса "Десна", расположенного по адресу муниципальный округ Щербинка, поселок Знамя Октября, дом 31, строение 3.

Для детей от 3 до 17 лет, а также отдельно для возрастной группы от 9 до 17 лет, тренировки проходят на лыжной трассе в районе Вороново по адресу поселок ЛМС, микрорайон Центральный, дом 40, строение 1.

Кроме того, для детей от 3 до 17 лет и для взрослых действует тренировочная группа в селе Кленово, которое входит в состав поселения Кленовского. Запись во все эти секции осуществляется через официальный портал "Московский спорт" в соответствующем разделе "Сервисы".

Вместе с этим лыжные гонки в столице активно развиваются и на профессиональном уровне. Специализированная подготовка спортсменов ведется в 4 учреждениях Москомспорта: Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования (ГБУ ДО) "Московская академия лыжных гонок и биатлона", ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы", центре спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта и ГБУ ДО города Москвы "Московская комплексная спортивная школа "Зеленоград".

В этих учреждениях под руководством 85 квалифицированных тренеров-преподавателей занимается 2 321 воспитанник, среди которых 18 человек имеют звание мастера спорта и один – мастера спорта международного класса.

Высокий класс подготовки московских лыжников находит свое подтверждение в их успешных выступлениях на всероссийских соревнованиях. По итогам 2025 года столичные спортсмены завоевали 18 медалей первенства России и 4 медали Кубка России. Москвичка Елизавета Маслакова, например, стала чемпионкой страны в масс-старте классическим стилем. Всего в этих соревнованиях московские спортсмены получили пять наград.

Поступить в спортивную школу на отделение лыжных гонок можно с девятилетнего возраста. Для этого нужно направить документы и пройти вступительные испытания, запись на которые доступна через функционал портала "Московский спорт".

Ранее сообщалось, что в лыжных гонках на юго-востоке Москвы приняли участие около 1 300 человек. Юным спортсменам предложили поучаствовать в забеге на 400 метров, подросткам – на 7,5 километра, а взрослым – на 7,5 и 11,1 километра. Всего было проведено 40 лыжных гонок.