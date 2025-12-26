Москвичи посетили спортивные секции почти 3 млн раз в этом году

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В текущем году жители столицы почти 3 миллиона раз посетили спортивные секции департамента спорта Москвы, при этом число занимающихся продолжает расти. Набор проводится более чем по 70 спортивным дисциплинам, включая плавание и бокс, сообщили в пресс-службе департамента.

"Новый год – время строить планы на будущее и искать новые интересные занятия на предстоящий год. Все, кто собирается освоить новые для себя направления спорта и усовершенствовать показатели в уже привычных дисциплинах, могут записаться онлайн в бесплатные спортивные секции", – рассказали в ведомстве.

Занятия проводятся на базе спортивных комплексов под руководством квалифицированных инструкторов. Секции могут посещать взрослые, дети, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Запись за занятия осуществляется круглый год, наиболее удобный способ – это онлайн-регистрация. Выбрать подходящую спортивную группу и оставить заявку можно на портале "Московский спорт" в разделе "Сервисы" или на сайте. Для этого потребуется пройти авторизацию, а для записи ребенка — дополнительно ввести его данные.

После заполнения электронной заявки в течение двух рабочих дней с будущим участником свяжется сотрудник окружного управления для подтверждения заявки и предоставления информации о дальнейших шагах в получении абонемента. В течение десяти рабочих дней после подачи заявки необходимо лично явиться в офис окружного управления по развитию массового спорта с полным комплектом документов.

При визите в офис потребуется предоставить:



документ, удостоверяющий личность;

СНИЛС;

медицинскую справку, подтверждающую допуск к занятиям.

В случае записи детей в возрасте до 14 лет дополнительно понадобятся:



свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка;

документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС законного представителя (родителя или опекуна).

И у взрослого, и у ребенка должна быть временная или постоянная регистрация в Москве. Льготникам необходимо предъявить документы, подтверждающие право на льготу. Ознакомиться с полным перечнем необходимых документов можно на сайте section.mosgorsport.ru.

Для тех, кто уже посещает бесплатные секции, личное посещение офиса окружного управления потребуется в следующих случаях:



если срок действия медицинского допуска к занятиям истекает в декабре 2025 года или до 15 января 2026 года;

если срок действия абонемента заканчивается 31 декабря 2025 года;

если есть необходимость сменить спортивную группу;

если о визите проинформировал сотрудник окружного управления или инструктор группы.

В департаменте также уточнили, что в день окончания срока действия абонемента происходит автоматическое отчисление участника из группы. Поэтому рекомендуется обновить его заблаговременно, за 3–7 дней до окончания. Для продления абонемента при себе необходимо иметь паспорт, действующий абонемент и новую медицинскую справку.

Ранее жителей столицы пригласили принять участие в бесплатных занятиях по роллер-спорту и воркауту. Тренировки по роллер-спорту организованы в многофункциональном спорткомплексе "Формула воды" по адресу Ткацкая улица, дом 25, строение 6. А занятия по воркауту ожидают посетителей в павильоне "Экстрим" стадиона "Авангард" на земельном участке № 33/2 по шоссе Энтузиастов.