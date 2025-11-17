Москвичей пригласили на занятия по самбо

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивная подготовка по самбо в рамках системы Москомспорта проходит в 11 учреждениях, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что власти Москвы уделяют особое внимание развитию детско-юношеского спорта и воспитанию будущих чемпионов, которые будут представлять Россию на международных соревнованиях.

Позаниматься самбо можно в центре спорта и образования "Самбо-70", Московском городском физкультурно-спортивном объединении, физкультурно-спортивном объединении "Юность Москвы", комплексных спортшколах "Зеленоград" и "Новая Москва", школах олимпийского резерва "Север", "Юг", "Запад" и "Восток", Московском госуниверситете спорта и туризма и спортивной школе "Московский центр боевых искусств".

В настоящее время в этих заведениях обучается свыше 3 400 спортсменов. При этом в сборную Москвы по самбо на текущий год включены 725 человек, а в сборную России – 96. С начала текущего года столичные спортсмены уже завоевали 144 медали, из которых 44 золотые. Обучает чемпионов 81 тренер, из которых 13 обладают званием "Заслуженный тренер России".

Кроме того, в рамках программы "Спорт Москвы" в городе капитально отремонтировали спорткомплексы для занятий самбо: "Скиф", "Ясенево", "Бутырский" и другие.

Также бесплатные секции доступны во Дворце спорта "Некрасовка". Здесь могут заниматься самбо дети в возрасте от 6 до 13 лет. Запись ведется через раздел "Сервисы" на портале "Московский спорт".

Ранее сообщалось, что в Москве проходят бесплатные тренировки по плаванию и аквааэробике, которые организует департамент спорта. Записаться и узнать о местах их проведения горожане могут на портале "Московский спорт".

Также любители плавания могут принять участие в соревнованиях в рамках спартакиады "Мой спортивный район". Первый этап турнира будет проходить с 24 по 30 ноября, а финал состоится 20 декабря.

