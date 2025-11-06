Бесплатные тренировки по настольному теннису проходят в четырех округах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатные тренировки по настольному теннису можно посетить в спортивных комплексах четырех округов Москвы, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента спорта города.

Посетить секции настольного тенниса, организованные столичным департаментом, могут граждане от 18 лет и горожане старшего поколения. Для этого нужна предварительная запись. Занятия проводятся опытными инструкторами.

Принять участие в тренировках можно в Южном, Юго-Восточном, Восточном и Западном округах Москвы. Например, мужчины и женщины старше 55 лет смогут позаниматься настольным теннисом в спорткомплексе "Олимпиец" на Рождественской улице. Занятия проходят по понедельникам с 14:00 до 15:00 и по вторникам с 12:00 до 13:00. По вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 тренировки ожидаются в спортивном комплексе "Атлант" на Большой Косинской улице.

Для горожан от 18 до 59 лет доступны занятия в комплексе "Солнечный" на улице 50 Лет Октября по вторникам и четвергам с 08:00 до 09:00. По средам и пятницам с 14:00 до 15:00 можно позаниматься в спорткомплексе "Движение" на Дорожной улице.

Узнать подробности и записаться на занятия можно на портале "Московский спорт" в разделе "Сервисы".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в 2026 году на развитие физической культуры и спорта будет выделено 173,3 миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство, ремонт и оснащение спортивных объектов. В частности, до 2028 года планируется возвести более 150 новых всесезонных площадок и комплексов, а также обновить 68 существующих объектов.

