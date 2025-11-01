Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Месяц боевых искусств пройдет в Москве в ноябре. Для горожан подготовили мастер-классы, занятия и другие активности, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Программа будет интересна как взрослым, так и детям. Все желающие смогут познакомиться с самыми популярными видами единоборств – самбо, рукопашным боем и тайским боксом, отметили в ведомстве.

День боевых искусств пройдет 8 ноября с 10:00 до 16:00 в спорткомплексе "Раменки". Мастер-класс по самбо для детей 12–16 лет запланирован в Международном центре самбо в Новолужнецком проезде 14 ноября с 15:00 до 17:00, а занятие по рукопашному бою для участников от 15 до 55 лет – 15 ноября в павильоне № 27 на ВДНХ с 15:00 до 17:00.

Помимо этого, поклонников данного вида единоборств в возрасте 6–11 лет будут ждать 26 ноября с 17:00 до 19:00 во дворце спорта "Некрасовка". В последний день месяца в центре современного пятиборья "Северный" проведут мастер-класс по тайскому боксу для участников 12–17 лет.

Также 20 ноября с 15:30 до 17:30 в Международном центре бокса в Новолужнецком проезде состоится экскурсия, на которой расскажут историю этого спорткомплекса.

В департаменте уточнили, что все занятия будут проходить под руководством опытных инструкторов. Количество мест ограничено, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте "Мосспортобъекта".

Ранее москвичей пригласили на бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу. Например, дети 7–11 лет могут посетить занятия по баскетболу в спорткомплексе "Братеево", а взрослые от 18 до 59 лет – в СК "Савелки". Сыграть в волейбол жители столицы могут в спорткомплексе "Спутник Арена" и комплексе "Белые медведи".