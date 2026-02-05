Фигуранту уголовного дела об убийстве таксиста в Москве предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "Следком"

Фигуранту уголовного дела об убийстве таксиста в Москве Алексею Ланчикову предъявлено обвинение, рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила, что следственными органами продолжается расследование уголовных дел о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве водителя такси и незаконном обороте огнестрельного оружия – в настоящий момент они объединены в одно производство.

Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем" и "Незаконные приобретение, перевозка, хранение и ношение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой".

Петренко добавила, что с участием обвиняемого проведены следственные действия, которые направлены на установление хронологии преступлений. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы.

В ближайшее время будет проведена проверка показаний на месте с участием Ланчикова, кроме того, следствие будет ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу. В столице также планируется проведение следственных действий в рамках уголовных дел о разбойном нападении, похищении, убийстве и незаконном приобретении оружия – данные уголовные дела расследуются в Пензенской области.

3 февраля двое подозреваемых в похищении человека в Пензенской области открыли огонь по сотрудникам полиции при задержании на Рублевском шоссе в Москве. Один из фигурантов получил смертельные ранения, второй был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь правоохранителя.

Позже сотрудниками ГУУР МВД России в автомобиле на западе Москвы было обнаружено тело таксиста. Установлено, что он согласился подвезти подозреваемых из Самарской области до Москвы за 85 тысяч рублей, однако злоумышленники отказались оплачивать поездку и расправились с мужчиной. Обвиняемый признал свою причастность к убийству.

Кроме того, СМИ писали, что подозреваемый, ликвидированный полицейскими, ранее был судим за двойное убийство и кражу. В 2015 году он вместе с сообщником застрелил из пистолета двоих человек.

