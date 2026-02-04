04 февраля, 15:10Происшествия
Подозреваемый в похищении человека в Пензе признал причастность к убийству
Фото: МАХ/"Следком"
Подозреваемый в похищении человека в Пензе признал причастность к убийству. Видео допроса опубликовано в канале Следственного комитета России в МАХ.
"Да", – ответил мужчина на соответствующий вопрос.
Двое подозреваемых в похищении человека в Пензенской области открыли огонь по сотрудникам полиции при задержании на Рублевском шоссе в Москве 3 февраля.
В ходе перестрелки один из фигурантов получил смертельные ранения, второй был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь правоохранителя.
Позже сотрудниками ГУУР МВД России в автомобиле на западе Москвы было обнаружено тело таксиста. Установлено, что он согласился подвезти подозреваемых из Самарской области до Москвы за 85 тысяч рублей, однако злоумышленники отказались оплачивать поездку и расправились с мужчиной.
Кроме того, СМИ писали, что подозреваемый, ликвидированный полицейскими, ранее был судим за двойное убийство и кражу. В 2015 году он вместе с сообщником застрелил из пистолета двоих человек.
