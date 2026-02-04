Дисциплина "Русский язык как государственный" может появиться в вузах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил подготовить предложения по изучению в вузах дисциплины "Русский язык как государственный" до 1 сентября. Это следует из перечня документов, размещенных на сайте Кремля.

Поручение было дано правительству России и Совету при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Кроме того, Минпросвещения и Совет при президенте РФ должны будут разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Учебным заведениям нужно будет использовать их во внеурочной деятельности.

Также российский лидер поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы и предусмотреть увеличение часов на изучение русского языка и литературы.

Более того, в 2026 году пройдет всероссийский интернет-конкурс "Читаем всей семьей", который проведут по поручению Путина для популяризации семейного чтения. В документе уточняется, что участие в реализации мероприятия должны будут принять Российская государственная детская библиотека, Российский книжный союз и "Движение первых".

Тем временем Минпросвещения РФ намерено сократить изучение иностранных языков в 5–7-х классах до 408 часов с 1 сентября. Ректор МПГУ Алексей Лубков указывал, что количество часов в неделю будет уменьшено с 3 до 2. Он пояснил, что такая мера поможет оптимизировать нагрузку на учеников и рационально перераспределить время.

