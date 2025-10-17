Минпросвещения планирует ввести единые учебники по всем предметам к 2032 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения РФ намерено ввести в образовательный процесс единые государственные учебники по всем предметам к 2032 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александра Реута.

Он уточнил, что график начала их использования уже сформирован. По словам Реута, учебники по физкультуре для 1–11-х классов введут в 2032 году, при этом по учебникам по иностранному языку учащиеся 2–11-х классов начнут заниматься в 2031 году.

В 2030 году планируется начать обучать школьников по учебникам ИЗО для 1–7-х классов и музыке для 1–8-х.

В настоящее время создан единый учебник только по истории. С 1 сентября 2025 года по нему начали учиться дети из 5–7-х классов. Ввод пособий для 8–9-х классов запланирован с 2026–2027 учебного года.

Ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов напомнил, что изучение истории начинается в 5-м классе с истории Древнего мира. В 6-м классе школьники переходят к последовательному изучению Всеобщей истории и Истории России.

