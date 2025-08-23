В России 5–7 классы начнут учиться по новым учебникам истории с 1 сентября

Фото: depositphotos/oksun70

В российских школах с 1 сентября 2025 года начнут учиться по новым учебникам истории для 5–7-х классов. Об этом сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов.

По его словам, переход на новую гослинейку Минпросвещения РФ определен в два года. Ввод учебников для 8–9-х классов запланирован с 2026–2027 учебного года.

"При этом все учебники включены в Федеральный перечень учебников, и при желании школы или конкретный регион могут перейти на всю линейку уже в этом году", – приводит слова Кононова ТАСС.

Он напомнил, что изучение истории начинается в 5-м классе с истории Древнего мира. С 6 класса школьники переходят к последовательному изучению Всеобщей истории и Истории России.

Во всех учебниках есть специальный раздел "Учителю и ученику" и появилась новая рубрика "Рекомендуем посетить" со ссылками на сайты российских музеев. Как подчеркнул Кононов, целью создателей учебников была синхронизация мировой и отечественной истории.

Вместе с тем изучение английского языка в 5–7-х классах с 1 сентября сократится до 2 часов в неделю, говорится в проекте приказа Минпросвещения РФ. Это сделано для оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени.

Кроме того, предусмотрено изучение предмета "духовно-нравственная культура России" (ДНКР). В 5-м классе предмету выделят 17 часов, а 6-м и 7-м классам – по 34 часа.

