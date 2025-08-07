Набор в предпрофессиональные классы продлится в школах Москвы до 25 августа

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Набор в предпрофессиональные классы продлится в столичных школах до 25 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент образования и науки.

В городе открыты шесть направлений предпрофессионального обучения, среди которых инженерные, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, IT- и медиаклассы. Благодаря такой форме обучения школьники могут осознанно выбрать будущую специальность, поскольку там они не просто готовятся к ЕГЭ, а погружаются в профессиональную среду.

"Они посещают университетские лаборатории и площадки работодателей, участвуют в научных исследованиях, получают первые профессии в колледжах. Это помогает им сделать уверенный выбор и успешно поступить в вуз", – отметили в департаменте.

Обучение проходит по системе "школа – колледж – вуз – индустриальный партнер", что позволяет старшеклассникам не только освоить школьную программу, но и получить свидетельства о рабочих специальностях в колледжах.

Под руководством преподавателей ведущих учебных заведений они также создают собственные проекты и участвуют в научно-практических конференциях. В результате школьники набирают дополнительные баллы для поступления в вуз.

Помимо этого, 11-классники могут пройти предпрофессиональный экзамен, который повышает их шансы на поступление в выбранный университет.

Ученик предпринимательского класса школы № 1302 Георгий Казенашев рассказал, что в будущем хотел бы начать свое дело. В предпрофессиональном классе он начал погружаться в профессию, в том числе принял участие в бизнес-игре, провел предпрофессиональные каникулы в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Помимо этого, школьник посетил лекции в РЭУ имени Г. В. Плеханова, тренинги, встречи с предпринимателями, обучался по специальности "агент банка" и научился пользоваться бизнес-моделью Остервальдера. Также Казенашев создал индивидуальный проект, центром которого стал фитнес-клуб для подростков. Там, по плану ученика, могли бы проводиться спортивные тренировки и психологические тренинги для укрепления ментального здоровья.

"После школы хочу поступить на направление, связанное с бизнес-аналитикой, поэтому в следующем году буду изучать стратегическое планирование, управление рисками и инструменты для анализа данных", – подчеркнул обучающийся.

Для того чтобы стать учеником предпрофессионального класса, необходимо успешно сдать основной государственный экзамен по профильным предметам, набрав не менее четырех баллов. Кроме того, средний балл аттестата должен быть не ниже "хорошо". При необходимости 9-классники могут рассмотреть возможность обучения по интересующему направлению в других школах.

По словам Сергея Собянина, предпрофессиональные каникулы в этом году посетили порядка 24 тысяч школьников. Например, ученики IT-классов с использованием нейросетей, машинного зрения и других технологий создавали собственные проекты. Старшеклассники, обучающиеся в медицинских классах, осваивали навыки разработки лекарственных средств, а также получали практический опыт в хирургии и генетической медицине.