Сергей Собянин рассказал о предпрофессиональных каникулах для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предпрофессиональные каникулы в этом году посетили порядка 24 тысяч школьников, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, предпрофессиональные каникулы представляют собой программы, которые позволяют учащимся погрузиться в будущую профессию. Они проводятся в высших учебных заведениях и длятся четыре дня. Участники программ знакомятся с университетами, узнают об их образовательных программах, получают больше узкоспециализированных знаний и практикуются на современном оборудовании.

"Например, ребята из инженерных классов изучили основы квантовой криптографии, строение двигателей внутреннего сгорания, моделировали космические аппараты и проходили мастер-классы по гидрогеологии", – подчеркнул глава города.

Тем временем ученики IT-классов с использованием нейросетей, машинного зрения и других технологий создавали собственные проекты. Старшеклассники, обучающиеся в медицинских классах, осваивали навыки разработки лекарственных средств, а также получали практический опыт в хирургии и генетической медицине.

Мэр обратил внимание, что в текущем году в программе поучаствовали 34 высших учебных заведения. В них прошло почти 400 смен предпрофессиональных каникул, что на 50 больше по сравнению с прошлым годом.

"Также каждый ученик предпрофкласса разрабатывал проект или проводил исследование по своему профилю на базе вуза-партнера", – подытожил Собянин.

Ранее сообщалось, что дни открытых дверей для выпускников школ, еще не определившихся с выбором будущей профессии, пройдут в 46 колледжах Москвы в июле. Например, в образовательном комплексе "Юго-Запад" 19 июля состоится серия практических занятий по экологии, промышленности и технологиям производства.

Ученики будут исследовать состав различных продуктов и изучать методы экологической диагностики, что поможет им лучше понять работу специалиста по разработке электронных устройств и систем, эксперта по экологической безопасности природных комплексов и аналитика, занимающегося контролем химических соединений.