Колледжи Москвы приглашают абитуриентов на дни открытых дверей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Дни открытых дверей для выпускников школ, еще не определившихся с выбором будущей профессии, пройдут в 46 колледжах Москвы в июле, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В рамках мероприятий абитуриенты смогут познакомиться с различными специальностями и получить советы по поступлению.

"Дни открытых дверей позволяют узнать о перспективах развития в разных профессиях, посетить мастерские и лаборатории, а также познакомиться с преподавателями, студентами и работодателями", – цитирует ведомство портал мэра и правительства столицы.

Например, ребята смогут узнать о создании сложных механизмов, проектировании современных систем и зданий, логистическом планировании, управлении высокотехнологичным оборудованием или аддитивных технологиях. Как подчеркнули в департаменте, на сегодняшний день данные компетенции востребованы на рынке труда, особенно в таких ключевых отраслях, как промышленность, строительство и транспорт.

В рамках программы профориентации, которая пройдет в политехническом колледже № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина, 2 июля абитуриенты смогут попробовать свои силы в качестве слесаря, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, наладчика станков и оборудования в механообработке, специалиста по строительству зданий и сооружений.

Также они освоят техническое обслуживание и ремонт автомобилей, научатся управлять авто на симуляторе, работать на станках с числовым программным управлением и паять микросхемы. Еще они смогут пообщаться с преподавателями и профессионалами отрасли, а также посетить производственные площадки колледжа.

В четверг, 3 июля, в колледже архитектуры и строительства № 7 состоится встреча, посвященная профессиям, связанным с градостроительством, прикладным дизайном и отделочными работами.

Ребята смогут примерить на себя роль архитектора, создавая макет коттеджа и декорируя гипсовые фигуры. Те, кто интересуется сваркой, смогут почувствовать себя настоящими специалистами, выполняя сварочный шов на виртуальном тренажере. Занятия проведут студенты и мастера производственного обучения.

В Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий выпускников ждут 5 июля. Там для них подготовят экскурсии, рассказывающие о направлениях, связанных с инженерными системами, автоматизацией и информационными технологиями. Посетители смогут попробовать себя в роли специалиста в области интеллектуальных интегрированных систем и мастера вертикального транспорта.

В этот день колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова представит абитуриентам возможность познакомиться с практическими аспектами инженерных и строительных профессий. На симуляторе учащиеся смогут управлять автокраном и почувствовать себя машинистами дорожно-строительной техники. Они также создадут 3D-модели зданий и инженерных систем, что позволит ощутить себя проектировщиками.

Кроме того, школьники освоят базовые навыки сварки, познакомятся с основами столярного дела, изучат основы кибербезопасности и попробуют провести демонстрационный взлом защищенной системы.

Затем 12 июля в Московском государственном образовательном комплексе выпускникам раскроют секреты таких профессий, как техник-технолог, специалист по мехатронике и металлургическому производству.

В программу мероприятия вошли встречи с преподавателями и студентами, экскурсия по колледжу, а также серия мастер-классов. Участники научатся автоматизировать производственные процессы, узнают секреты литейного дела и освоят работу с измерительными приборами.

Также 12-го числа школьников приглашают в политехнический колледж имени П. А. Овчинникова, где эксперты познакомят их с профессиями монтажника радиоэлектронной аппаратуры и техника по ремонту электронных приборов. Они расскажут об основах промышленной автоматики и проведут мастер-класс по сбору простых схем на светодиодах и микроконтроллерах.

В образовательном комплексе "Юго-Запад" 19 июля состоится серия практических занятий по экологии, промышленности и технологиям производства. Ученики будут исследовать состав различных продуктов и изучать методы экологической диагностики. Это поможет им лучше понять работу специалиста по разработке электронных устройств и систем, эксперта по экологической безопасности природных комплексов и аналитика, занимающегося контролем химических соединений.

Расписание дней открытых дверей и возможность записи доступны на сайте Московского центра развития профессионального образования.

Прием документов в столичные колледжи стартовал 26 июня. Абитуриенты могут подать заявления на пять специальностей в одном колледже или выбрать несколько учебных заведений.

В этом году для 9-классников выделено 43 тысячи бюджетных мест. Основное внимание уделено востребованным направлениям: IT, медицина, педагогика, транспорт, гостиничный бизнес, правоохранительная деятельность, пожарная безопасность и другим.