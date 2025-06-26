Приемная кампания стартовала в столичных колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 26 июня в московских колледжах стартовал прием документов. Абитуриенты могут подать заявления сразу на пять специальностей в одном учебном заведении или выбрать несколько колледжей, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Выпускникам предстоит сделать важный шаг в жизни – определиться с будущей профессией. Город продолжает развивать систему среднего профессионального образования, делая ее более доступной, эффективной и ориентированной на потребности современной экономики", – подчеркнула вице-мэр.

В этом году для 9-классников Москвы выделено рекордное количество бюджетных мест – 43 тысячи. Основное внимание уделено востребованным направлениям: IТ, медицине, педагогике, транспорту, гостиничному бизнесу, правоохранительной деятельности, пожарной безопасности и другим.

Абитуриентам доступно более 150 профессий в различных сферах городской экономики. Окончившие в этом году школу 9-классники смогут подать свои заявления до 26 июля.

"Прием заявлений на направления со вступительными испытаниями продлится до 20 июля", – добавила Ракова.

Вместе с тем с 26 июня по 15 августа подать документы смогут и столичные выпускники 9-х классов прошлых лет, а также 11-классники. Кроме того, в этот период будет осуществляться прием заявок от выпускников из других регионов. При этом для специальностей, где предусмотрены вступительные испытания, прием заявлений продлится до 10 августа.

Заявление на поступление в колледж могут подать ученики старше 14 лет с учетной записью на mos.ru. Жителям регионов и иностранным гражданам также предоставляется такая возможность онлайн.

При этом столичным выпускникам не требуется предоставлять скан-копию аттестата, так как все необходимые данные уже доступны в системе. Регистрация заявления занимает один рабочий день.

Статус можно проверить в личном кабинете или по электронной почте, а получить консультацию по вопросам поступления – по телефону единой горячей линии колледжей Москвы 8 (495) 568-00-88.

Определиться с вузом или специальностью выпускники также могут с помощью системы "Московская электронная школа" (МЭШ). Сервис анализирует индивидуальные результаты школьников и предлагает лучшие варианты. Рекомендации формируются на основе результатов ЕГЭ или выбранных для сдачи предметов.

Персонализированные подборки доступны в разделе "Рекомендации" на сайте school.mos.ru, сортируемые по предмету, вузу, специальности и другим параметрам.