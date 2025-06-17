В Минобрнауки рассказали главное о приемной кампании в вузы в 2025 году

Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня. Важно, что в 2025 году она будет проходить по новым правилам. Подробнее о главных изменениях – в материале Москвы 24.

Сроки кампании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прием документов в университеты начнется 20 июня. При этом уже 20 июля процедура закончится на программах бакалавриата и специалитета в вузах, где есть вступительные испытания, а 25-го – там, где такие экзамены не предусмотрены. Списки студентов, поступивших на бюджет, появятся 27 июля. Направить документы в магистратуру можно будет до 20 августа, а с 24 по 29-е числа будут опубликованы приказы о зачислении. Поступление на платной основе, в свою очередь, продлится до 30 сентября.

У абитуриентов есть возможность подать заявку не более чем на 5 направлений в 5 разных вузов, сообщал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Однако будущие студенты, у которых есть право поступления без экзаменов, могут воспользоваться им только с одним направлением в одном университете.

Кроме того, в России появился национальный рейтинг уровня трудоустройства после окончания учебных заведений. Инструмент позволит понять, насколько востребованы выпускники тех или иных вузов среди работодателей и каков их уровень дохода.

Учесть все формальности

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Перечень документов, которые необходимо будет предоставить для поступления, включает:



заявление;

паспорт;

документ об образовании (школьный аттестат или диплом колледжа);

СНИЛС;

согласие на обработку персональных данных;

фотография;

подтверждение индивидуальных достижений, например сертификата ГТО, грамоты победителя или призера олимпиады (при наличии);

справка об инвалидности для тех, кто сдает экзамены по школьным предметам в вузе и нуждается в особых условиях;

подтверждение права на льготу (при наличии).

При этом у поступающих должны принять не только оригиналы, но и копии документов, а также их электронные версии.

Зачисление в университет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чтобы поступить в вузы, подведомственные Минобранауки, на программу бакалавриата или специалитета, необходимо набрать минимальное количество баллов ЕГЭ. Для каждой дисциплины установлен свой порог:



иностранные языки – 30 баллов;

профильная математика – 40 баллов;

литература – 40 баллов;

история – 36 баллов;

русский язык – 40 баллов;

физика, биология, химия – 39 баллов;

география – 40 баллов;

информатика – 44 балла;

обществознание – 45 баллов.

Для педагогических университетов, которые находятся в ведомстве Министерства просвещения, минимальные баллы отличаются:



русский язык, обществознание – 42 балла;

математика, физика, химия и биология – 39 баллов;

информатика – 44 балла;

история – 35 баллов;

литература и география – 40 баллов;

иностранный язык – 30 баллов.

Вместе с тем, по данным Минобрнауки, в 2025 году российские вузы планируют принять на бюджет 619 тысяч учащихся. А победителей олимпиад, которым не хватит бесплатных мест, будут зачислены за счет университетов, уточнял РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Причем тем, кто поступит на бюджет, больше не нужно предоставлять оригинал аттестата. Вместо этого потребуется подписать согласие на зачисление. Подать его можно лично, скачав и заполнив соответствующий бланк с сайта вуза.

Также у учащихся есть возможность сделать это в онлайн-формате: достаточно проставить галочку в нужной графе на "Госуслугах" в разделе "Образование".

