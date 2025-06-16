Глава Минобрнауки Фальков: абитуриент сможет подать документы на поступление в пять вузов

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Абитуриент сможет подать документы на поступление в 5 высших учебных заведений во время приемной компании в текущем году. Об этом рассказал РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Министр отметил, что будущий студент может подать необходимые документы не более чем на 5 направлений в каждом из 5 вузов.

Ведомство уточнило, что в 2025 году установлено более 619 тысяч бюджетных мест для обучения в высших учебных заведениях, что обеспечивает доступность высшего образования в РФ. Абитуриенты смогут начать подавать документы на обучение с 20 июня. Приемная компания завершится 12 августа при учете дополнительных дней приема.

Ранее Фальков рассказал о готовности проекта изменений в федеральный закон для перехода России на новую модель высшего образования. По его словам, эта модель хорошо воспринимается в обществе, поддерживается профессиональным сообществом и работодателями. Она направлена на базовое и специализированное высшее образование вместо бакалавриата и магистратуры.