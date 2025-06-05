Число бюджетных мест в колледжах Москвы может увеличиться на 3 тыс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество бюджетных мест в столичных колледжах планируется увеличить на три тысячи. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Вице-мэр уточнила, что на финишной прямой находится заключение соглашения с федеральными вузами, в составе которых есть колледжи, а также с крупными частными провайдерами. Упор, по ее словам, сделан на востребованные направления – медицинские сестры, пожарные, IT-специалисты, учителя младших классов, полицейские, специалисты по коррекционной педагогике.

В настоящее время в Москве открыто 43 тысячи бюджетных мест в колледжах.

"Мы бы не просто хотели, чтобы каждый московский ребенок получил бесплатное место в колледже. Мы бы хотели, чтобы оно максимально соответствовало его интересам", – подчеркнула Ракова.

Между тем в Южном Тушине появится новый колледж. Он будет находиться по адресу Походный проезд, владение 6. Предельная площадь образовательного учреждения составит 50 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новое учебное заведение дополнит социальную инфраструктуру Северо-Западного округа.