Новый колледж появится в Южном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый колледж построят на земельном участке площадью 3 гектара в столичном районе Южное Тушино. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учебное заведение будет находиться по адресу Походный проезд, владение 6.

"Предельная площадь здания составит 50 тысяч квадратных метров. Объект образования планируют возвести в рамках Адресной инвестиционной программы. Образовательное учреждение дополнит социальную инфраструктуру Северо-Западного округа", – отметил Ефимов.

Колледж расположится рядом с Волоколамским шоссе. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, благодаря такому местоположению у студентов и педагогов появится легкий доступ к объекту. До здания можно будет добраться пешком от станций Трикотажная и Тушинская МЦД, а также от станции метро "Тушинская". Это позволит избежать заторов на дорогах и сэкономить время.

Ранее стало известно, что школа и два детских сада общей площадью свыше 27 тысяч квадратных метров появятся за счет внебюджетных средств в районе Нагатино-Садовники. Образовательное учреждение, площадь которого составит 17,5 тысячи квадратных метров, будет возведено в 2-м Нагатинском проезде. После проведения всех работ четырехэтажное здание передадут в столичную систему образования.