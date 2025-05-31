Сергей Собянин: 103 ученика творческих школ и колледжей стали лауреатами грантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

103 ученика творческих школ и колледжей стали лауреатами грантов в сфере культуры и искусства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, поздравив их с этим достижением.

"Вы – настоящие молодцы. Пусть талант развивается, идеи воплощаются, а вдохновение не покидает вас ни на миг", – заявил мэр.

Он уточнил, что Гран-при получил 18-летний Михаил Казаков, который является учеником столичного колледжа "Академия джаза".



Собянин напомнил, что премия ежегодно вручается ученикам в возрасте от 7 до 20 лет для того, чтобы они смогли поверить в себя и сделать первый шаг в творческой профессии. Для этого, по словам мэра, в прошлом году был увеличен в три раза грантовый фонд. Теперь его размер составляет 12,3 миллиона рублей.



В 2025-м был расширен круг соискателей. Таким образом, за гранты могут побороться представители федеральных и частных учебных заведений Москвы, которые имеют лицензию на предоставление творческого образования. Собянин отметил, благодаря этому нововведению одним из лауреатов 1-ой степени в номинации "Классическая хореография" стала ученица частной хореографической школы.



Всего в этом году, по словам мэра, поступило примерно 2,5 тысячи заявок на 34 номинации в области музыкального, художественного, хореографического и театрального искусства.

Ранее мечты старшеклассников и студентов колледжей также помогли исполнить гранты мэра Москвы в сфере культуры. Юные таланты получили гранты за эскиз парка аттракционов, фантазию на тему песни "Сронила колечко" и концерт Антонина Дворжака на виолончели.

