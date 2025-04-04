Собянин принял решение об увеличении премии имени Островского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти приняли решение увеличить премию имени Николая Островского в почти 7 раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на постановление Сергея Собянина.

С 2025 года размер премии увеличится с 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Ее будут присуждать в 10 номинациях:



"За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве"; "За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве"; "За выдающиеся достижения в литературе и публицистике"; "За выдающиеся достижения и существенный вклад в интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере креативных (творческих) индустрий";

"За выдающиеся достижения в различных сферах жизнедеятельности, имеющих высокое социальное и культурное значение"; "За выдающиеся достижения в театральном и кинематографическом искусстве"; "За выдающиеся достижения в духовно-нравственном служении и поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья"; "За существенный вклад в воспитание и всестороннее развитие детей и молодежи в инклюзивном обществе"; "За существенный вклад в создание условий для интеграции и возвращения лиц с ограниченными возможностями здоровья к активной жизни"; "За выдающиеся достижения в области создания инклюзивных проектов и программ по популяризации истории и культуры города Москвы".

С текущего года у соискателей премии появилась возможность стать участником конкурса повторно, но лишь при условии соблюдения порядка выдвижения и отбора кандидатов. Также был продлен срок приема заявок – вместо 1 сентября теперь их можно подавать до 14-го числа.

Премия имени Николая Островского учреждена в мае 2018 года. Ее присуждают лицам с инвалидностью и тем, кто оказывает поддержку лицам с ограниченными возможностями. Лауреатами премии за последние годы стали свыше 70 человек.

Среди лауреатов 2024 года – создатель оригинальной техники рисования на птичьих перьях Ирина Измайлова и спортсмен Виталий Кочнев. Последний уже более 20 лет принимает участие в разных спортивных состязаниях, часто соревнуясь с людьми без инвалидности.

Ранее стало известно, что социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) с 2020 года смогли получить гранты мэра Москвы для реализации 1 086 проектов. Проекты были выбраны экспертами в разных номинациях при помощи конкурса. Благодаря этому НКО смогли провести патриотические, краеведческие и культурные акции.

