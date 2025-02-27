Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает добрые дела столичных НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве насчитывается более 30 тысяч некоммерческих организаций, которым город оказывает всестороннюю помощь в целях развития благотворительности, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, из всех существующих в Москве НКО около 10 тысяч являются социально ориентированными. Власти столицы предоставляют им информационную, финансовую и имущественную поддержку. Так, НКО могут бесплатно воспользоваться услугами коворкинг-центров – от бронирования помещений до повышения квалификации.

Для НКО также проводится конкурс грантов мэра Москвы с общим бюджетом 600 миллионов рублей. Как отметил Собянин, эти средства направляются на реализацию добрых инициатив. С 2002 года гранты получили уже около 3,6 тысячи проектов. Вместе с тем власти организовали конкурс грантов "Москва – добрый город" с ежегодным фондом на сумму 400 миллионов рублей, сообщил глава столицы.

Кроме того, на портале мэра и правительства Москвы действует благотворительный сервис, с помощью которого жители перечислили больше 190 миллионов рублей. Среди других благотворительных инициатив города – социальный маркетплейс, где НКО представляют уникальные изделия, изготовленные мастерами вручную, и конкурс помещений. Последний позволяет безвозмездно пользоваться московскими офисами в течение трех лет с возможностью продления договоров.

Мэр Москвы подчеркнул, что столица лидирует среди всех субъектов России в реализации программ развития и поддержки благотворительности и волонтерства. НКО играют огромную роль в общественной, культурной и многих других сферах жизни, а многие из них являются давними партнерами правительства Москвы в реализации важнейших городских программ, отметил он.

"Город и дальше будет развивать программы помощи НКО, чтобы благотворительные организации и фонды смогли охватить вниманием и заботой всех жителей, которые в них особенно нуждаются. В их числе многодетные семьи, дети-сироты, люди с особенностями здоровья, участники СВО и их близкие", – добавил Собянин.

Тем временем на самом катке ВДНХ стартовала благотворительная акция с участием олимпийских чемпионов. Гости посмотрели яркие номера на льду, а также поучаствовали в мастер-классах и анимационной программе.

Ранее в Москве появились экоконтейнеры, куда можно сдать старую одежду, обувь и домашний текстиль. Вещи, находящиеся в хорошем состоянии, передадут на благотворительность, а изношенные отправят на переработку.