Собянин рассказал, как цифровые решения социальной сферы помогают москвичам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в телеграм-канале, как цифровые решения социальной сферы помогают москвичам. Так, сервис "Социальный навигатор" отображает места, где жителям столицы могут оказать бесплатную помощь в различных сферах.

На интерактивной карте отображены свыше 250 услуг по 26 категориям. Горожане могут узнать, где оказывают помощь семьям с детьми, участникам специальной военной операции, а также людям, находящимся в кризисной ситуации.

Кроме того, сервис отображает школу приемных родителей и службу медиации для супружеских пар, у которых возник сложный конфликт.

Градоначальник отметил, что навигатор работает уже пять лет. За это время им воспользовались почти 2 миллиона человек.

Кроме того, москвичам доступен виртуальный помощник Добрыня на сайте департамента труда и социальной защиты населения. Он предоставляет информацию о деталях и сроках оказания услуг, рассказывает о размерах выплат и условиях их получения, разъясняет специфические термины и многое другое.

Между тем в Москве открылся набор на новый поток проекта для НКО "Наставничество". Встречи будут проходить онлайн. Экспертами выступят бизнес-тренер, специалист в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, а также директор благотворительного фонда. Отправить заявку на участие можно до 9 февраля.