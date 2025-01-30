Сергей Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление об оказании помощи в реализации проектов столичных победителей конкурсов Российского научного фонда. Грант направлен на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Средства отправят на поддержку проектов, которые победили в конкурсах фонда в 2024 году. Также грант получат победители 2025 года. Их определят в марте.

Фонд поддерживает научные и научно-технические инициативы, а также проекты, связанные с фундаментальными исследованиями. Их цель – расширить знания об основных принципах устройства, работы и развития человека, общества и окружающей среды.

За десять лет проведения конкурсов свыше 60 тысяч ученых получили поддержку в размере 220 миллиардов рублей.

Между тем Москва поддержала более 3,6 тысячи социально значимых инициатив с 2002 года. НКО реализуют их при поддержке грантов мэра столицы. Эксперты отбирают предложения по итогам конкурса в 12 номинациях, куда входят "Наше наследие", "Экология мегаполиса", "Добровольчество и волонтерство". Лауреатам город выделяет от 500 тысяч до 5 миллионов рублей.