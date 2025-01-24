В Москве открылся набор на новый поток проекта для НКО "Наставничество"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Сотрудники столичных некоммерческих организаций (НКО) смогут получить консультации в рамках второго потока программы "Наставничество", набор на который открылся в Москве, сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики.

"Участники могут получить консультации по пяти направлениям, затрагивающим в том числе юридические аспекты, управление командой и продвижение в социальных сетях", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Встречи будут проходить онлайн. Экспертами выступят бизнес-тренер, специалист в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, а также директор благотворительного фонда. Отправить заявку на участие можно до 9 февраля, их принимают на сайте сети коворкинг-центров НКО.

Один человек может направить несколько обращений для работы с разными наставниками, поэтому при заполнении заявления стоит подробно описать все интересующие темы. Сеансы длятся 45 минут и проходят в выбранное время, заключили в пресс-службе.

Ранее Сергунина рассказывала, что с 2002 года власти Москвы поддержали уже свыше 3 600 социально значимых инициатив. Получателей грантов отбирают по итогам конкурса в 12 номинациях. Победителям город выделяет от 500 тысяч до 5 миллионов рублей.

