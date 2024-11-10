Путин подписал закон о доплатах за наставничество на работе

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Владимир Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит в Трудовой кодекс РФ понятие "наставник" и устанавливает общие положения и особенности выполнения такой функции. Так, наставничество будет осуществляться работником с его письменного согласия, а сроки, содержание и форма работы будут указываться в трудовом договоре либо дополнительном соглашении к нему.

Размеры и условия выплат для работников госучреждений будут определяться законами и прочими актами федерального, регионального или местного уровней. Что касается выплат в других организациях, то они могут устанавливаться коллективными договорами и соглашениями.

Вместе с тем в документе подчеркивается, что размеры и условия выплат за наставничество должны быть "не хуже", чем выплаты в соответствующей сфере, установленные нормативными актами.

Работник при этом сможет досрочно отказаться от наставничества, а работодатель – досрочно отменить поручение, предупредив сотрудника за три рабочих дня.

Данный закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В октябре Путин подписал законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году на уровне 22 440 рублей. В результате с нового года минимальный размер оплаты труда увеличится на 16,6%.

Депутаты также внесут в Госдуму законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. В документе указывается, что некоторые работодатели не принимают на работу молодых бездетных женщин, опасаясь последующих сложностей в виде декретного отпуска, выплат по беременности, родам и уходу за ребенком.