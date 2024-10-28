Депутаты ГД предложили запретить отказывать в трудоустройстве бездетным женщинам

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Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Измения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. В проекте указывается, что некоторые работодатели не принимают на работу молодых бездетных женщин, опасаясь последующих сложностей в виде декретного отпуска, выплат по беременности, родам и уходу за ребенком.

"В целях исключения такого "буквального" толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей", – говорится в пояснительной записке.

Законопроект также запретит работодателю отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до его трехлетнего возраста. Кроме того, предлагается повысить до трех лет возраст ребенка, при котором мать в случае невозможности выполнения прежней работы сможет перевестись на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе.

Один из авторов инициативы, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов подчеркнул, что законопроект был разработан в Год Семьи и направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла два закона о расширении правил отсрочки наказания для беременных женщин, женщин с ребенком до 14 лет и мужчин, которые являются единственным родителем для ребенка в возрасте до 14 лет.

Кроме того, депутаты внесли в ГД законопроект, обязывающий работодателя обеспечивать проезд своим сотрудникам до места работы и обратно при отсутствии возможности у тех использовать общественный транспорт.