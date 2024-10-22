ГД приняла два закона о расширении правил отсрочки наказания для беременных женщин

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Госдума в третьем чтении приняла два закона о расширении правил отсрочки наказания для беременных женщин, женщин с ребенком до 14 лет и мужчин, которые являются единственным родителем для ребенка в возрасте до 14 лет.

В пояснительной записке к первому закону отмечается, что нововведения позволят существенно увеличить количество людей, которым может быть предоставлена отсрочка.

В соответствии со вторым законом, беременные женщины, которые были приговорены к ограничению свободы, могут подать заявление об отсрочке наказания. Это можно сделать начиная с момента ухода в отпуск по беременности и родам или с того дня, когда им мог бы быть предоставлен такой отпуск.

Ранее с подобным заявлением могла обратиться только женщина, осужденная к обязательным, исправительным или принудительным работам.

Между тем в ГД внесли проект о расширении перечня имеющих право на бесплатную юрпомощь граждан. В список категории граждан предлагают включить беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также ветеранов боевых действий, членов их семей и людей, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России".

В пояснительной записке уточняется, что бесплатная юрпомощь будет получена в вопросах назначения, перерасчета и взыскания пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также установления и оспаривания отцовства, взыскания алиментов и защиты прав и интересов детей.