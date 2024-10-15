В ГД внесен проект о расширении перечня имеющих право на бесплатную юрппомощь граждан

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Депутаты Госдумы от ЛДПР, лидер фракции Леонид Слуцкий, а также сенаторы внесли на рассмотрение законопроект об увеличении перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Предлагается включить в перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи, людей, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", ветеранов боевых действий и членов их семей, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

В пояснительной записке уточняется, что юридическую помощь будут оказывать в делах, связанных с необоснованным отказом в приеме на работу или необоснованным увольнением, выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.

Также бесплатная юрпомощь будет получена в вопросах назначения, перерасчета и взыскания пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также установления и оспаривания отцовства, взыскания алиментов и защитой прав и интересов детей.

Между тем в 2025 году расходы на социальную сферу составят половину бюджета Москвы. Более 689 миллиардов рублей будет направлено на поддержку жителей города.

По словам Сергея Собянина, средства будут выделены на соцвыплаты для пожилых людей, семей с детьми и людей с ограниченными возможностями, улучшение качества обслуживания пассажиров и предоставление бесплатного и льготного проезда для некоторых категорий граждан на транспорте Москвы и Московской области, а также на пригородных поездах.

Также бюджет направят на обеспечение горожан бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием и предоставление льгот и субсидий на оплату ЖКУ.

