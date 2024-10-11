Собянин: в 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году расходы на социальную сферу составят половину бюджета Москвы. Более 689 миллиардов рублей будет направлено на поддержку жителей города, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Бюджет будет направлен на социальные выплаты для пожилых людей, семей с детьми и людей с ограниченными возможностями, улучшение качества обслуживания пассажиров и предоставление бесплатного и льготного проезда для некоторых категорий граждан на транспорте Москвы и Московской области, а также на пригородных поездах.

Также средства выделены для обеспечения москвичей бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием и предоставления льгот и субсидий на оплату ЖКУ.

Кроме того, с помощью бюджета, заложенного на развитие социальной сферы, планируется и дальше реализовать проект "Московское долголетие".

"Развитие системы соцподдержки – наша важнейшая задача. Будем внедрять более гибкие и эффективные инструменты, улучшать качество обслуживания за счет цифровой трансформации и упрощать порядок получения услуг", – отметил глава города.

Ранее Собянин рассказал, что власти Москвы одобрили проект городского бюджета на 2025-2027 годы. Он был сформирован с учетом многих факторов, среди которых были и стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города на срок до 2030 года.

Помимо стратегических планов, в основу бюджета столицы легли ожидаемые итоги исполнения бюджета 2024 года и базовый сценарий прогноза социально-экономического развития города на ближайшие три года.