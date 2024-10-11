Собянин: проект бюджета Москвы сформирован исходя из стратегии до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти города одобрили проект бюджета Москвы на 2025–2027 годы. Он был сформирован с учетом многих факторов, среди которых были и стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города на срок до 2030 года. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

При этом за два предыдущих года экономика Москвы успела пройти период адаптации к санкциям, демонстрируя на данный момент сбалансированный рост, подчеркнул Собянин.

"Мы можем прогнозировать ее развитие на три года вперед благодаря активному внедрению отечественных технологий, снижению зависимости от импорта оборудования и комплектующих, импортозамещению и высокому уровню занятости населения", – отметил мэр.

Помимо стратегических планов, в основу бюджета столицы легли ожидаемые итоги исполнения бюджета 2024 года и базовый сценарий прогноза социально-экономического развития города на ближайшие три года, передает портал мэра и правительства Москвы.

В соответствии с проектом, в 2025 году расходы на реализацию 13 государственных программ столицы будут равны 90% расходной части бюджета. В их числе город выделил средства на развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, а также сохранение культурного наследия и социальную поддержку населения.

В общей сложности с учетом средств ОМС на эти цели заложено 5 499,1 миллиарда рублей на 2025 год и 16 799 миллиардов рублей на три года. Наибольшее количество этих средств будет потрачено на развитие транспортной системы столицы (1 084,9 миллиарда рублей на 2025 год и 3 192,8 миллиарда рублей на три года) и социальную поддержку москвичей (737,1 миллиарда рублей на 2025 год и 2 237,7 миллиарда рублей на три года).

При этом проект бюджета России на 2025–2027 годы предусматривает выделение средств на льготные программы ипотеки, рассказал ранее министр финансов Антон Силуанов. Приоритетными направлениями в нем глава ведомства назвал социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность.

По поручению Владимира Путина в проекте также заложены средства для реализации в следующем году новых нацпроектов.

