Путин поручил заложить в бюджет средства для реализации новых нацпроектов

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Владимир Путин потребовал заложить в бюджет средства для реализации в следующем году новых нацпроектов. Об этом глава государства заявил, открывая совещание по экономическим вопросам.

Президент РФ подчеркнул, что новые нацпроекты позволят достичь позитивных изменений во всех сферах жизни и обеспечить долгосрочное постепенное развитие страны. Он также акцентировал внимание властей на том, что в этом вопросе должны помочь стратегические решения по донастройке налоговой системы.

"Они призваны сделать ее более справедливой и эффективной. Эти изменения вступят в силу также со следующего года", – объяснил Путин.

Кроме того, он подчеркнул важность сохранения сбалансированной и устойчивой бюджетной политики для постепенного достижения национальных целей развития России. При этом российский лидер отметил, что поддерживать всю систему государственных финансов нужно не только на ближайшие три года, но и на перспективу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дефицит бюджета не повлияет на реализацию национальных проектов развития России. Он объяснил, что все расходы на нацпроекты очень детально рассчитываются. В связи с этим он заявил, что власти реализуют национальные программы в полном объеме.

