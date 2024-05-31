Песков оценил влияние дефицита бюджета на реализацию нацпрограмм в РФ

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Дефицит бюджета не повлияет на реализацию национальных проектов развития России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он объяснил, что все расходы на нацпроекты очень детально рассчитываются. В связи с этим он заявил, что власти реализуют национальные программы в полном объеме.

"На них заранее изыскиваются средства, и они будут все выполняться именно в том объеме, в котором это запланировано", – подчеркнул Песков.

Ранее в Минфине РФ сообщили, что объем расходов федерального бюджета по итогам января – февраля 2024 года составил 6,499 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 17,2%. При этом доходы выросли на 58,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В результате дефицит бюджета России за 2 месяца составил 1,474 триллиона рублей.

