03 апреля, 16:07Политика
Мишустин заявил, что начинает свой день с просмотра федерального бюджета РФ
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Михаил Мишустин рассказал, что начинает свой рабочий день с просмотра электронного федерального бюджета, который организован российским Минфином.
"Смотрю электронный бюджет, <...> который блестяще сделан, организован", – цитирует РИА Новости.
Премьер РФ в ходе отчета кабмина в ГД также выразил благодарность сотрудникам министерства и лично министру финансов Антону Силуанову. По словам Мишустина, правительство видит каждую израсходованную копейку.
Также премьер-министр напомнил, что в прошлом году удалось достичь рекорда в исполнении бюджета России – 98,2%.
Ранее он рассказывал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны только за январь 2024 года составил 4,6% в годовом выражении. До этого Силуанов подчеркивал, что сформированный российский бюджет является устойчивым на 2024–2026 годы, при этом дефицит составит лишь 1% от ВВП.
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