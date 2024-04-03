Мишустин заявил, что начинает свой день с просмотра федерального бюджета РФ

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Михаил Мишустин рассказал, что начинает свой рабочий день с просмотра электронного федерального бюджета, который организован российским Минфином.

"Смотрю электронный бюджет, <...> который блестяще сделан, организован", – цитирует РИА Новости.

Премьер РФ в ходе отчета кабмина в ГД также выразил благодарность сотрудникам министерства и лично министру финансов Антону Силуанову. По словам Мишустина, правительство видит каждую израсходованную копейку.

Также премьер-министр напомнил, что в прошлом году удалось достичь рекорда в исполнении бюджета России – 98,2%.

Ранее он рассказывал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны только за январь 2024 года составил 4,6% в годовом выражении. До этого Силуанов подчеркивал, что сформированный российский бюджет является устойчивым на 2024–2026 годы, при этом дефицит составит лишь 1% от ВВП.