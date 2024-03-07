Доходы бюджета РФ выросли на почти 60% за 2 месяца 2024 года

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Доходы федерального бюджета России в январе – феврале 2024 года выросли на 58,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

По предварительной оценке ведомства, за 2 месяца общий объем доходов составил 5,025 триллиона рублей. Из них 1,621 триллиона рублей приходятся на нефтегазовые доходы, подчеркнули в Минфине.

"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января – февраля 2024 года составил 6,499 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 17,2%", – добавили в ведомстве.



В результате, подчеркнули в министерстве, дефицит бюджета России за 2 месяца составил 1,474 триллиона рублей.

Ранее Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что благодаря строительству Большой кольцевой линии метро доходы в бюджет Москвы выросли. Мэр Москвы уточнил, что в федеральный бюджет и внебюджетные фонды поступило более 1 триллиона рублей. При этом до 2035 года благодаря БКЛ в бюджеты всех уровней поступит порядка 7,2 триллиона рублей, добавил градоначальник.