Дефицит бюджета РФ в 2023 году предварительно составил 3,24 трлн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство финансов России дало предварительную оценку дефициту федерального бюджета в прошлом году. По данным, представленным на портале ведомства, он составил 3,2 триллиона рублей.

"Объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 миллиарда рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная динамика", – сообщается в публикации.

Что касается расходов, они составили 32,364 триллиона рублей – на 4% больше, чем в 2022 году.

Ранее глава министерства Антон Силуанов заявил, что сформированный бюджет РФ на 2024–2026 годы является устойчивым. Он предполагает дефицит, который составит 1% от ВВП. Выполнить все поставленные задачи, по его словам, позволит Фонд национального благосостояния, объем средств которого составляет 11,8 триллиона рублей.

Глава Минфина выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты, несмотря на волатильность стоимости нефти.



Дефицит бюджета РФ на протяжении трех лет будет на безопасном уровне – Силуанов