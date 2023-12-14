В Минфине РФ назвали "бюджетом победы" финансовый план на 2024–2026 годы

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Федеральный бюджет РФ на 2024–2026 годы является "бюджетом победы". Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью газете "Известия".

"Расходы на экономику составляют порядка 10–11% от всего объема трат бюджета, и они достаточно стабильны. Действительно, в нынешних условиях основная задача – финансово обеспечить цели специальной военной операции. Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы", – рассказал он.

Силуанов подтвердил, что следующие три года по плану бюджет будет дефицитным, однако подчеркнул, что профицит бюджета не является самоцелью, главным является обеспечение выполнения всех обязательств перед людьми. Он отметил, что дефицит определен в размере менее 1% ВВП и является контролируемым и некритичным.

По словам главы Минфина, соотношение расходов на экономику снизилось в общем объеме трат, однако в номинальном выражении расходы не уменьшились. Силуанов уточнил, что возрастают расходы на дороги, стройки, и новую программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Кроме того, более 4 триллионов рублей из Фонда национального благосостояния предусмотрено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты.

Несмотря на все ограничения, поддержка экономики является важнейшей частью бюджета, подчеркнул Силуанов.

Он также отметил, что Минфин за прошлый год выбрал правильный путь, поддержав людей и главные отрасли экономики, благодаря чему в 2023 году рост ВВП составит 3,5%, положительные тренды ожидаются также и в следующем году.

До этого заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что ведомство не будет повторно вводить налог на сверхприбыль в следующем году. Он объяснил, что в настоящее время перед ведомством стоит задача выстроить налоговую политику таким образом, чтобы она соответствовала увеличению расходной части бюджета.



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