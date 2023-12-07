Бюджет РФ получил свыше 300 млрд рублей от бизнеса по налогу на сверхприбыль

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Введение в 2023 году в России налога на сверхприбыль компаний оправдало ожидания, в российский бюджет поступило 305 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Он напомнил, что данный налог является разовым и предлагает выбор налогоплательщику: либо заплатить в этом году по ставке 5%, либо в следующем, но уже по ставке 10%.

Силуанов также выразил уверенность, что некоторого пополнения бюджета вследствие уплаты компаниями налога на сверхприбыль можно ожидать вплоть до конца текущего года.

Ранее Общественная палата России (ОП) предложила создать единый реестр неналоговых платежей. Уточняется, что это необходимо для систематизации сборов и ограничения их роста. В проекте российского бюджета на 2024–2026 года учитывается рост размера неналоговых платежей.

До этого заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что ведомство не будет повторно вводить налог на сверхприбыль в следующем году. Он объяснил, что в настоящее время перед ведомством стоит задача выстроить налоговую политику таким образом, чтобы она соответствовала увеличению расходной части бюджета.

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