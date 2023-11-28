Около 600 млрд руб направят на индексацию страховых пенсий РФ в 2024–2026 годах

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Федеральный бюджет России на 2024–2026 годы предусматривает почти 600 миллиардов рублей на индексацию страховых пенсий. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.

Там указали, что законом о федбюджете на 2024–2026 годы обеспечены все соцобязательства в соответствии с действующим законодательством, включая индексацию страховых пенсий. Так, для неработающих пенсионеров с учетом прогнозируемого уровня инфляции страховые пенсии с 1 января следующего года вырастут на 7,5%, средний размер выплаты составит 23 244 рубля, добавили в Минфине.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ в следующем году составит 19 242 рубля.

В этом году МРОТ равен 16 242 рублям. В 2024 году сумма вырастет на 18,5%, или на три тысячи рублей. Кроме того, с 2025 года в стране повысится соотношение между МРОТ и медианной зарплатой до 48%.

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января