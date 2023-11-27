Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году составит 19 242 рубля. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В текущем году МРОТ составляет 16 242 рубля. В 2024 году сумма вырастет на 3 тысячи рублей, или 18,5%. Более того, с 2025 года в России повысится соотношение между МРОТ и медианной зарплатой до 48%.

Благодаря мере в России повысят зарплату более 4,8 миллиона жителям. На повышение зарплат сотрудникам федеральных государственных учреждений в 2024 году выделят 19,7 миллиарда рублей, специалистам муниципальных организаций – 126,4 миллиарда рублей.

Инициатором индексации МРОТ выступил сам Путин, обращаясь к Федеральному собранию в феврале 2023 года.

Ранее экономист Алексей Зубец, комментируя повышение МРОТ, заявил, что после этого работодателям придется поднять в компаниях минимальные зарплаты. Это в свою очередь может спровоцировать повышение подоходного налога. По словам специалиста, повышение МРОТ сделали с опережением для борьбы с бедностью.



Госдума приняла закон об увеличении МРОТ на 18,5%