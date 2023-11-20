В России назвали лидирующие по уровню зарплат регионы

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Рейтинг регионов России по уровню зарплат возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Об этом сообщили аналитики РИА Новости, проанализировав информацию с сентября прошлого года по август нынешнего года.

Как они утверждают, около 14,7% россиян получают зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц. В прошлом году количество таких работников достигало менее 10%.

На Чукотке заработную плату в размере более 100 тысяч рублей выдают примерно 58,7% сотрудников, а в ЯНАО – 52,7%. Замыкает тройку Магаданская область (47,6%), а после в рейтинге расположились Ненецкий автономный округ (42,5%) и Москва (39,3%).

В десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Камчатский край, Сахалинская и Мурманская области. Самое небольшое количество сотрудников с зарплатой более 100 тысяч рублей было зафиксировано в Калмыкии (1,8%) и Ингушетии (2,08%).

Средний доход по России, который получает более половины россиян, на данный момент составляет от 29 до 71 тысячи рублей.

Ранее глава государства заявил о необходимости повышать уровень зарплат россиян. По его словам, ситуация на рынке труда сейчас стабильная. Однако, подчеркнул Путин, нужно всегда думать о благосостоянии граждан.

До этого президент отмечал, что повышение минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года сразу на 18,5% положительно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона человек. Путин заверил, что в стране продолжат индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие соцвыплаты.

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